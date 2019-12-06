45% українців вважають війну на Донбасі російською агресією проти України, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу було зібрано 2041 анкету. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Така думка найбільш поширена на Заході (64%) та у Центрі (54%) України, але менш популярна на Сході (24%) та Півдні (22%). Значно меншу підтримку отримали інші точки зору, такі як: "внутрішній конфлікт в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія" (17%), "війна Росії із Заходом на території України" (13%), "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні" (12%).

"Водночас значна частина населення Півдня (22%) та Сходу (21%) розглядають цей конфлікт як "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні", така інтерпретація найбільш поширена серед прихильників "Опозиційної платформи – За життя" – 31%", - зауважується в дослідженні.

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