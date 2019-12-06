У Скалецької вистачає професіоналізму, щоб самій підібрати собі команду, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час Години запитань до уряду.

"Я переконаний у тому, що в міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької є достатньо мудрості і професіоналізму підібрати команду самостійно, тому що саме людина, яка несе політичну відповідальність за реформу, має право формувати команду", - сказав Гончарук.

У цьому зв'язку він наголосив, що слідкує за тим, аби люди з корупційним минулим і зіпсованою репутацією не обіймали посад в уряді.

"Якщо ви покажете мені в Міністерстві охорони здоров'я на офіційних позиціях людей, які є корупціонерами, ми готові ухвалювати щодо них рішення", - заявив глава уряду.

Водночас, коментуючи звільнення з посади голови Національної служби здоров'я України Олега Петренка, прем'єр-міністр зазначив, що це було рішення Петренка, і він мав змогу його переглянути. Крім того, Гончарук додав, що команда, яку добирав Петренко, залишається в НСЗУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Національної служби здоров'я України Олег Петренко заявив, що написав заяву про звільнення.

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