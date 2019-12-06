Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" пише у своїй статті для "Української правди" "Не довіряти Путіну і не залишатися один на один. Поради Порошенка Зеленському на саміт у Парижі", передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, попередній саміт відбувся ще у жовтні 2016 року в Берліні. Тоді спільними силами проукраїнської коаліції за активної підтримки канцлерки Німеччини та президента Франції Путін був поставлений перед жорстким вибором: або реально виконувати Мінські домовленості згідно із так званою "дорожньою картою", або заморозити ситуацію, тягнути час і потерпати від ізоляції, економічних санкцій та міжнародних судових позовів", - зазначив Порошенко.

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Наступним кроком має стати конструктивна дорожня карта щодо імплементації Мінських домовленостей, повернення українських територій і встановлення миру. Але для Путіна такий шлях означав би його поразку і був неприйнятний. Він почав просувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі - "приєднання України" до окупованих територій з правом фактичного вето на європейський і євроатлантичний вибір нашої держави. Порошенко в статті підкреслює - потрібно повернутися до "дорожньої карти", яка може стати ключем до стійкого миру.

"Ключовим аспектом є пріоритет безпекового компоненту всього комплексу Мінських домовленостей, включаючи виведення російських військ. Звертаю особливу увагу на небезпечну гру з термінами щодо умов визнання виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Поспішна згода українських переговірників на прийнятність відповідності виборів "в цілому" демократичним стандартам ОБСЄ, а не "повністю", дає широке поле для маневру російській стороні та її маріонеткам для забезпечення потрібного їм електорального результату", - наголоси киває Порошенко.

"Невід'ємним елементом мирного врегулювання на Донбасі залишаються миротворці під проводом ООН.

Без миротворчого контингенту за моделлю, запропонованою нами ще напочатку 2015 року, ми не зможемо говорити про створення необхідних безпекових умов, включаючи гуманітарне розмінування, охорону під час виборів чи контроль за кордоном", - переконаний Петро Порошенко.

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Він також зазначив, що категорично не можна включати до порядку денного Нормандського саміту "газове питання".

"І найважливіша порада: не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому. Путін маніпулює всім: змістом, фактами, цифрами, картами, емоціями. Він ненавидить Україну й українців і не бачить нашого місця на політичній карті Європи", - зазначає п'ятий Президент України.

Як відомо, 9 грудня у Франції відбудеться саміт глав держав "нормандської четвірки".