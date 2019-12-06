"Слуга народу" повторить праймеріз кандидатів на голову комітету з питань зовнішньої політики замість Яременка, - Арахамія

"Ми проведемо ще раз усередині фракції праймеріз. Ми на фракції даємо методологію, щоб фракція сама проголосувала за цю методологію відбору, проведемо відбір згідно з новою методологією, потім оберемо лідера, проведемо сигнальне голосування і потім винесемо до зали", - розповів Арахамія журналістам у п'ятницю , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що під час обрання кандидата на посаду голови комітету було троє переможців із восьми претендентів, вони проходили спеціальну перевірку, а потім із цих трьох Офіс Президента рекомендував одну кандидатуру, якою виявилася Єлизавета Ясько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми трохи не підготувалися", - Арахамія заявив, що питання відставки Яременка повторно винесуть на розгляд фракції "СН"

Арахамія пообіцяв, що буде підготовлено два проєкти постанови щодо припинення виконання обов'язків голови комітету Богдана Яременка та про призначення нового голови комітету.

Лідер фракції пояснив нерозділення цих питань у проєкті постанови, яку в четвер не підтримали народні депутати (про звільнення Яременка та призначення Ясько. - Ред.), бажанням заощадити час на розгляд цих питань.

Він також зазначив, що Яременко не виконує обов'язків голови комітету відтоді, як подав свою заяву на звільнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

У четвер ВР України не підтримала постанову, згідно з якою народного депутата Богдана Яременка ("Слуга народу") відкликають з посади голови комітету з питань іноземної політики, а замість нього відповідний комітет має очолити Єлизавета Ясько ("Слуга народу"). За відповідний проєкт постанови №2534 проголосували 186 народних депутатів.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.