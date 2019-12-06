Тільки сильна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності і найважливішим фактором європейської безпеки, - Турчинов привітав воїнів і капеланів зі святом

Про це йдеться в привітанні Олександра Турчинова з нагоди Дня Збройних Сил України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю з Днем Збройних Сил України воїнів ветеранів, а також військових капеланів ЗСУ! Вітаю всіх, хто присвятив своє життя військовій службі, справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки нашої держави. Завдяки мужності, витривалості та героїзму кожного з вас українська армія не тільки дає відсіч провокаціям агресора, але і посіла гідне місце серед найпотужніших армій світу. Доблесть та відвага, що їх проявляють воїни Збройних Сил України під час миротворчих операцій, здобули українському війську повагу і вдячність у світі. Бойовий досвід нашої армії вивчають провідні країни на всіх континентах, - зазначив Турчинов і додав: "Схиляємо голови і віддаємо глибоку шану всім, хто поклав своє життя за свободу рідної землі. Ми пам'ятатимемо їх мужність, героїзм та любов до рідної землі.

Окремо він привітав капеланів, які ведуть боротьбу на "духовному фронті", несучи Слово там, де найбільш небезпечно, підтримують, заспокоюють, та надихають на подвиги наших військових.

Турчинов зазначив, що сьогодні надважливо продовжити реформування та розвиток Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО, нарощувати сили і засоби, необхідні для захисту держави та відновлення її територіальної цілісності.

"Героїзм, незламність, відвага, бездоганне виконання українськими військовими свого конституційного обов’язку вже стали легендою. Українці пишаються своїми лицарями-захисниками, які стоять в проломі за Батьківщину на заваді планам Кремля. Тільки сильна боєздатна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності та свободи, а також найважливішим сучасним фактором європейської безпеки", - написав він.

Шановні воїни та ветерани, зичу добра, щастя та злагоди вам і вашим родинам! Нехай Господь благословить та захистить вас, ваші родини і нашу Україну!