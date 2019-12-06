Держсекретарка МОЗ спочатку доручила видалити всю інформацію про Супрун, а потім - повідомити, що дані зникли через технічний збій, - співробітниця міністерства Литовченко. ФОТО

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Таке рішення вона ухвалила після того, як учора спочатку надійшов наказ прибрати із сайту міністерства всі згадки про колишню очільницю Уляну Супрун і її команду, а вже ввечері було поставлено ​​завдання пояснити зникнення інформації технічним збоєм.

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"В обід майже державний секретар МОЗ (Інна Солодка. - Ред.) (документи на її призначення без випробувального терміну вже надіслані в Кабмін) зателефонувала системним адміністраторам сайту (це одне із державних підприємств МОЗу) та сказала, що в них є 5 хвилин, щоб із сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду - новини, фотографії, відео - абсолютно все… Системні адміністратори виконали доручення державного секретаря, всі посміялися з чергової істерики, пішли працювати далі.

О 9 вечора надійшло наступне доручення: розмістити на фейсбуці міністерства антифейк повідомлення, нібито відбувся технічний збій і всі новини з сайту пропали випадково, і ось вже сервер відремонтовано та все знову працює", - написала Литовченко.

"Вранці це добили "офіційним" повідомленням про технічні роботи на сайті, яке повісили вчорашньою датою. Але в адмінці видно, що повідомлення опубліковано вже після новин, які ми вішали на сайт вдень", - додала вона, опублікувавши скрин.

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Литовченко заявила, що ні вона, ні її команда не готові працювати з "тупим і підлим" керівництвом МОЗ.

"До кінця року я залишу міністерство разом із практично усією своєю командою. Вони так само не можуть більше терпіти постійні приниження та неадекватність того, що тут відбувається. При цьому вони залишаться у реформах та будуть розбудовувати державу в інших держорганах, де цінуватимуть їхню професійність, відповідальність та ініціативність", - повідомила вона.

Нагадаємо, 4 грудня Кабмін звільнив з посади голови Нацслужби здоров'я Олега Петренка за його бажанням.

Після цього екскерівниця МОЗ Уляна Супрун написала пост із критикою дій уряду Гончарука, "який згортає трансформацію системи охорони здоров'я".

Пізніше Супрун повідомила, що із сайту МОЗ у відповідь на її критику видалили всі згадки про неї та її команду.



