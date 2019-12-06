Пожежа в одеському коледжі: кількість постраждалих збільшилася до 32, у лікарнях перебувають 22 особи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

"Вчора ще двоє студентів звернулися амбулаторно в поліклініки", - повідомили в мерії.

Таким чином, кількість постраждалих збільшилася до 32 людей.

За даними департаменту охорони здоров'я, 22 людини перебувають у лікарнях, з них 9 - студенти.

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Співробітника ДСНС, який дістав важкі травми, будуть перевозити до військового госпіталю.

Також повідомили про причини смерті другої жертви пожежі, яку знайшли вчора під завалами - отруєння продуктами горіння.

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано, однак станом на ранок четверга так і не ліквідовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок пожежі в одеському коледжі станом на 6:00 четверга загинула одна студентка, 14 осіб вважаються зниклими безвісти, з них п'ять студентів, 27 постраждалих госпіталізовано.

Правоохоронці 5 грудня підтвердили виявлення тіла жінки під уламками конструкцій згорілого корпусу коледжу і поінформували, що загалом зафіксовано 31 постраждалого внаслідок НП.

У Нацполіції також зауважили, що поліцейські встановили місцезнаходження жінки, з якою було втрачено зв'язок і вона вважалася зниклою: "Зараз з нею все гаразд".

"Пошук 13 осіб триває", - додали у відомстві.

Пізніше було оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються".