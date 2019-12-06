Завдання МЗС на найближчу перспективу - забезпечити приєднання України до Програми посилених можливостей НАТО, - Божок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра закордонних справ Єгор Божок повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наше завдання на найближчу перспективу - це забезпечити приєднання України до Програми посилених можливостей НАТО, що нам, до речі, було обіцяно на Вельському саміті Альянсу, який відбувався (4-5 вересня 2014 року. - Ред.) на тлі трагічних подій у нашій державі, і коли було вирішено главами держав і урядів країн Альянсу - я живий свідок цього, - що питання приєднання України до цієї програми вирішено, але коли - це буде наступний крок. Ми б хотіли, щоб цей наступний крок відбувся в наступному році", - сказав Божок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонна реформа та реорганізація Міноборони: в МЗС назвали ключові кроки для отримання Україною ПДЧ в НАТО

Водночас, наголосив заступник міністра, тактичне завдання МЗС - забезпечити ухвалення міністрами закордонних справ країн-членів НАТО рішення щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у розвиток рішення Бухарестського саміту НАТО (2008 року. - Ред.).

Божок також сказав, що Програма розширених можливостей НАТО - це "паралельний трек", і немає прямої прив'язки цієї програми до ПДЧ.