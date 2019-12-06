Закон про держслужбу сконцентрує всю владу уряду в руках прем'єр-міністра і міністра Кабінету Міністрів, - нардеп від "Голосу" Лозинський

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, по суті, всю владу уряду зібрали в руки прем'єр-міністра. Тепер окремі міністерства не мають права визначати свою політику, свої плани, свої кадрові рішення. Все це централізується в секретаріаті Кабінету Міністрів. І тепер є дві людини, які ухвалюватимуть левову частку рішень - це прем'єр-міністр і міністр Кабінету Міністрів", - розповів нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в другому читанні ухвалила закон про держслужбу

За його словами, цим законопроєктом самі міністерства і самі міністри "позбавляються своїх повноважень, прав і можливостей і, таким чином, стають слабшими".

"Цей закон ухвалюється під політичну доцільність, коли є певні групи впливу в парламенті, коли є монобільшість, і таким чином це реально працюватиме. Але ми маємо будувати інститути, і такими законами ми послаблюємо не лише захищеність держслужбовців, а й захищеність самого інституту міністерств, і тепер міністри свої ініціативи мають узгоджувати не тільки в межах своєї команди, а безпосередньо з прем'єр-міністром. Якщо буде конфлікт, якщо неузгодженість, то існує можливість гнобити те чи інше міністерство", - сказав Лозинський.

За його словами, тепер міністерства без повноваження визначати кадрову політику, звільняти чи приймати на роботу, і мають узгоджувати свій план роботи з керівництвом уряду. Раніше такі рішення ухвалювалися колегіально.