На завершення будівництва "Охматдиту" додатково виділено 200 млн грн, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"З ініціативи Президента та за підтримки Верховної Ради сьогодні питання додаткових коштів для завершення будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдит" знято. І новий корпус буде запущено вже в наступному році. А це означає, що діти отримуватимуть якісне лікування в сучасній лікарні", - сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Глава Уряду підкреслив, що 200 млн грн – це та необхідна сума, яка дозволить закінчити будівництво, і Уряд докладе всіх зусиль, щоб об’єкт був зданий в експлуатація в першому кварталі наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін не зміг ухвалити рішення про входження 4 найбільших національних лікарень у медреформу: установи можуть залишитися без фінансування, - МОЗ

Нагадаємо, у квітні цього року було відкрито першу частину нового корпусу "Охматдиту". Комплекс оснащено сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого "Охматдиту" становить понад 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких будуть розміщуватися 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень і діагностичне відділення.