Берлін оприлюднив розклад нормандської зустрічі в Парижі

Про це в п'ятницю на брифінгу повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 16.00 (за Парижем - ред.). Спільна конференція запланована на 19.00", - сказала Деммер.

Вона зазначила, що перед засіданням "Нормандської четвірки" канцлер ФРН Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

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"О 15.00 (за паризьким часом, - ред.) канцлер проведе коротку двосторонню зустріч сам на сам із президентом Путіним. О 15.30 – з Президентом Зеленським", - сказала представниця німецького уряду.

За її словами, у Берліні сподіваються, що результатом першого за 3 роки саміту стане "новий імпульс у мирному процесі та погодження нових кроків".

Деммер зауважила, що з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в питанні мирного процесу. Але в 2019 році "з'явилася нова динаміка" та вдалося зробити конкретні кроки, зауважила вона.