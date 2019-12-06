Російські окупанти з 2020 року не братимуть у найманці чоловіків після 45 років, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"З наступного року в російсько-окупаційних військах буде змінено порядок проходження військової служби в частині, що стосується граничного віку перебування особового складу на службі", - йдеться в повідомленні.

Так, командирам з’єднань і частин 1 та 2 АК наказано до березня 2020 року розірвати контракти з військовослужбовцями віком 50-55 років, залежно від займаних ними посад. Також військовим комісаріатам на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях доведено розпорядження про заборону прийняття на військову службу осіб, старших 45 років.

"Водночас з метою створення підготовленого резерву для поповнення лав окупаційних військ російська окупаційна адміністрація посилює пропагандистську роботу в системі т. зв. "військово-патріотичного і фізичного виховання" молоді та юнацтва шляхом розбудови розгалуженої структури громадських організацій за зразком російської "Юнармії"", - повідомляє розвідка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відправила на Донбас спецпризначенців, а також додаткові групи снайперів і диверсантів, - розвідка