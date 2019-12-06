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06.12.19 15:08

Зеленський присвоїв генеральські звання Мойсюку, Максименку, Малиновському, Нестеренку і Степаненку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв п'ятьом офіцерам генеральські звання.

Зеленський присвоїв генеральські звання Мойсюку, Максименку, Малиновському, Нестеренку і Степаненку

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Військове звання генерал-лейтенанта присвоєно командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майору Євгену Мойсюку.

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Президент також присвоїв звання генерал-майора:

начальнику штабу, першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ Василю Максименку;

начальнику штабу, першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Андрію Малиновському;

командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Олександру Нестеренку;

начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Євгену Степаненку.

Усі вони до сьогодні були в званні полковника.

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У День Збройних сил України Глава держави нагородив військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького III ступеня, "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", повідомляє пресслужба ОП.

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