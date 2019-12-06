Зеленський присвоїв генеральські звання Мойсюку, Максименку, Малиновському, Нестеренку і Степаненку

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Військове звання генерал-лейтенанта присвоєно командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майору Євгену Мойсюку.
Президент також присвоїв звання генерал-майора:
начальнику штабу, першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ Василю Максименку;
начальнику штабу, першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Андрію Малиновському;
командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Олександру Нестеренку;
начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Євгену Степаненку.
Усі вони до сьогодні були в званні полковника.
У День Збройних сил України Глава держави нагородив військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького III ступеня, "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", повідомляє пресслужба ОП.