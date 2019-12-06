Ми розширили законодавчу базу до того, що тепер електронні звернення громадян мають силу, - Корнієнко

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

Серед внесених змін - урегулювання звернення громадян.

"Перше - це щодо звернень громадян, скарг, взаємодії з органами влади. Ми розширили фактично законодавчу базу до того, що фактично тепер електронні звернення мають силу. Якщо громадянин написав звернення до мене як до народного депутата на email, то тепер це має таку ж законну силу, якби він це зробив за допомогою листа з маркою", - сказав Корнієнко.

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Також законопроєкт вносить зміни до законів про державну службу.

"Ми врегулювали, хто в якому органі є керівником державної служби, хто може преміювати, хто може робити дисциплінарні стягнення, як має поліпшуватися ситуація з відбором держслужбовців", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.