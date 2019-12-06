Зеленський на Донбасі присвоїв почесні найменування бойовим підрозділам. СПИСОК

Президент вручив бойовий прапор командиру 46-го окремого штурмового батальйону 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України В'ячеславу Власенку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Крім того, Глава держави вручив стрічки до бойових прапорів командирам військових частин.
46-й окремий штурмовий батальйон 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ отримав почесне найменування "Донбас". Стрічку з почесним найменуванням вручено командиру батальйону полковнику В’ячеславу Власенку.
19-й ракетній бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "Свята Варвара". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Федір Ярошевич.
201-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування "імені гетьмана Пилипа Орлика". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Валентин Петрушенко.
73-му Морському центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ присвоєно почесне найменування "імені кошового отамана Антіна Головатого". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади, капітан І рангу Юрій Сидоренко.
Ім'я Героя України полковника Тараса Сенюка присвоєно 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Стрічку з почесним найменуванням отримав командир батальйону майор Святослав Заїць.