"Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Кореспонденту" заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

Вона розповіла, що ухвалена стратегія розвитку і функціонування "Приватбанку" передбачає, що через п'ять років після націоналізації його потрібно приватизувати і знову передати в приватні руки.

"Коли 52% активів банківського сектору перебуває в держвласності - це в принципі нездорова ситуація для ринкової економіки. Планів про злиття з "Ощадбанком" немає, ми такий варіант не обговорюємо і обговорювати не будемо", - наголосила Маркарова.

За словами Маркарової, "Приватбанк", а також "Укргазбанк" будуть повністю повернуті на приватний ринок.

"В "Укргазбанку" вже розпочато процес залучення Міжнародної фінансової корпорації, з якою ми готуватимемо банк до повного продажу. "Приватбанк" почнемо готувати до приватизації, як тільки зможемо. Щодо "Ощадбанку" тривають переговори з ЄБРР про часткове входження в капітал банку. А від новообраної наглядової ради "Укрексімбанку" ми поки що чекаємо нову стратегію", - заявила вона.

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