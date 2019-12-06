УПЦ МП розірвала відносини з церквами Греції та Олександрії, які визнали Православну Церкву України

Це рішення було ухвалено на засіданні Священного Синоду УПЦ МП 6 грудня інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу ВВС.

"Члени Синоду, подякувавши ієрархам, духовенству і мирянам Елладської та Олександрійської церков, які не підтримали антиканонічних дій і не увійшли в молитовне спілкування з розкольниками, з сумом констатували, що подальше перебування Української православної церкви в євхаристичному спілкуванні з предстоятелями Елладської та Олександрійської помісних православних церков, а також з ієрархами та кліриками цих церков, які матимуть євхаристичне спілкування з представниками "ПЦУ", є неможливим", - йдеться у рішенні.

Воно означає, що вірянам УПЦ МП не можна буде причащатись у храмах цих церков, а священникам та єпископам співслужити.

Читайте також: Українські церкви мають іти шляхом оздоровлення історичної пам'яті, - глава УГКЦ Святослав

Російська православна церква раніше також ухвалила рішення про розрив спілкування з церквою Греції (зберігши з окремими єпископами), проте офіційного рішення розірвати спілкування з Олександрійським патріархатом не ухвалювала.

Зате патріарх Кирило перестав поминати патріарха Олександрії Феодора, що фактично може означати розрив відносин.

Раніше церква Еллади і один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

За словами предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, він на початку січня поїде проводити спільне служіння в Олександрійський Патріархат, а потім до настоятеля церкви Греції.