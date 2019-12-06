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06.12.19 16:05

Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти з'ясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський

Причиною жорстокого побиття бахмутського волонтера Артема Мірошниченка, який помер у лікарні, стало те, що він говорив українською.

Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти з'ясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський

Про це з посиланням на місцевих журналістів повідомляє активіст Павло Островський, інформує Цензор.НЕТ.

"Артема жорстоко побив 16-річний відморозок Микола Барабаш - студент педагогічного коледжу. Місцеві журналісти з'ясували, що приводом для нападу стало те, що Артем говорив українською", - написав він.

Островський також повідомив, що Барабаша відправили під домашній арешт.

""Найгуманніший" суддя Артемівського міськрайонного суду Олександр Любчик вирішив, що відморозкові, який жорстоко побив людину, цілком достатньо домашнього арешту", - написав він.

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Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти зясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський 01

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