Ми підтримуємо "нормандський формат" і виконання Мінських угод, - Єврокомісія

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив представник із закордонних справ і політики безпеки в Європейській комісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"ЄС не є частиною "нормандського формату ". Єдине, що я можу сказати від імені ЄС, ми рішуче підтримуємо цей формат і ми рішуче підтримуємо виконання мінських угод. І ми закликаємо всіх залучених партнерів виконати всі їхні зобов'язання, які забезпечать реалізацію цієї угоди, оскільки в підсумку йдеться про людей в Україні", - заявив Стано.

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