Мінцифри в січні запустить онлайн IT-курси для населення, - Федоров

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми запускаємо в січні онлайн-платформу, ціль якої - навчити велику кількість людей базовим цифровим навичкам для того, щоб люди розуміли як шукати роботу, як заробляти віддалено, як резюме створити, як комп'ютером користуватись", - підкреслив він.

Міністр наголосив, що таким чином відомство підготує якомога більшу кількість людей до майбутньої "діджиталізації".

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Федоров розповів, що вже наступного тижня стартує бета-тестування додатку, яке переводитиме водійські права в електронний формат.

Нагадаємо, раніше Федоров заявив, що електронними водійськими правами можна буде користуватися вже в грудні.