В "Укроборонпрому" вкрали 2 будівлі заводу "Маяк" вартістю $7 млн, - Найєм

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ми дізналися, що за місяць до нашого приходу у Концерну вкрали дві будівлі. Буквально. Внесли зміни в реєстрі і переписали на приватні структури", - написав він.

За словами Найєма, йдеться про дві будівлі заводу "Маяк". Одну з них колишній заступник директора заводу Юрій Лошаков намагався продати за ціною в чотири рази нижче за оціночну. Його затримали на спробі отримати хабар в $2 млн. Все майно "Маяка" зараз заарештовано судом.

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"А вчора ми отримали витяг з реєстру на цю ж будівлю, і виявилося, що поки СБУ затримувала шулерів, в систему були внесені зміни. Тепер будівля належить не заводу, а якомусь ТОВ "ГЕУЛЛА". Акт передачі квадратних метрів підписав той самий Юрій Лошаков.

Тобто, вдумайтеся! Будівля під офіційним арештом як державна, а у реєстратора, уповноваженого державою, на цей рахунок своя думка - він упевнений, що майно вже приватну", - написав Найєм.

Оціночна вартість 2 будівель і землі, за його словами, становить близько 160 млн грн, з експертизи 2018-му - $ 7 млн.

Заступник гендиректора "Укроборонпрому" наполягає, що шахраї не зможуть скористатися вкраденими будівлями.

"Ви не отримаєте жодного квадратного метра в цьому будинку. Ні в оренду, ні у власність. Ми повернемо його заводу, а всі причетні до схеми стануть фігурантами кримінальних проваджень і можуть розраховувати на кілька квадратних метрів неподалік від Концерну, в Лук'янівському СІЗО", - пообіцяв він.

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