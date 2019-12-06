Голосуючи за правку про тютюнову торгівлю, я відстоював інтереси малого і середнього бізнесу, - Холодов про відкрите НАБУ проти нього провадження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, це виведе ситуацію на правовий рівень з рівня фантазій.

"Тому цілком готовий до такого, нехай непростого морально, процесу. Якщо такий спосіб довести, що журналісти РС (Радіо свобода. - Ред.) помилились, – нехай. Які мотиви РС в тиражуванні маніпуляцій – цікаве питання, але досить риторичне", - зазначив він.

Він заявив, що вигодонабувачами після введення поправки є понад 100 компаній з ліцензіями оптових дистриб'юторів і 55-60 тисяч роздрібних торговців тютюновими виробами.

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"Вони зможуть видихнути від свавілля монополіста, отримають змогу конкурувати і розвиватись....та, нарешті, може зможуть і видавати справжні фіскальні чеки, з якими, як показало розслідування, в них проблеми. В мінусі тільки той самий монополіст від наявності такої кількості конкурентів, що отримали рівні умови з ним", - підкреслив він.

"Я голосував! За цю правку, відстоюючи інтереси малого і середнього бізнесу, проти монополії. Упевнений, так і має бути", підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ відкрили провадження на основі розслідування журналістів про тютюновий бізнес, пов'язаний з нардепом від СН Холодовим.

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