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06.12.19 18:14

Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера"

Напередодні зустрічі в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський вперше візьме участь у телевізійному політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Про це повідомляється на сторінці телепрограми в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

В анонсі телепрограми вказано, що політичне ток-шоу транслюватиметься сьогодні на телеканалі "Україна", початок о 21:00. Основною темою обговорення стане майбутня зустріч очільників країн у нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня в Парижі.

Очікується, що, крім Зеленського, в ток-шоу візьмуть участь керівник Офісу президента Андрій Богдан, експрезидент Леонід Кравчук, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, колишній голова Верховної Ради, народний депутат від "Європейської солідарності" Андрій Парубій, представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков. Також серед гостей буде Міхеіл Саакашвілі.

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі має відбутися зустріч глав держав "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини.

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