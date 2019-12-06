Чутки про окремі двосторонні переговори щодо газу - це маніпуляції, - Гончарук

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що озвучується на різних рівнях під час різних раундів переговорів – необов'язково є справжньою позицією. На що реально росіяни готові, ми побачимо, коли контракт буде підписано. Чуток я чув дуже багато різних. Одна із найбільш поширених, що є якісь окремі двосторонні переговори по поставках російського газу зі знижками Україні напряму. Це маніпуляції, які покликані дискредитувати і виставити команду Зеленського як зрадників, які ведуть прямі переговори з ворогом. Насправді у нас є тристоронній формат, який давно започаткований. Він передбачає дуже тісну співпрацю та консультації з Європейськими партнерами на політичному та технічному рівнях. Фактично кожен крок з української сторони узгоджується з європейцями. Тому я би не став коментувати межу готовності росіян", - заявив Гончарук.

"Я вважаю, що будь-які домовленості між "Нафтогазом" і "Газпромом" можуть існувати лише як частина тристоронніх відносин у форматі Росія - Україна - Європейський союз", - акцентував прем'єр.

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"Я вважаю, що вся ця "газова історія", вона, перш за все, про питання безпеки, а не грошей. Інтереси росіян виходять далеко за межі економіки і розглядати будь-які відносини зараз з ними лише в цій площині – це небезпечно. Якщо подивитися на Nord Stream 2, то можна побачити, що цей проект має серйозне політичне підґрунтя. Це питання енергетичної безпеки та стабільності для Східної Європи та Європи в цілому. Тому у нас є лише один формат, в рамках якого можливі відносини щодо газу з Росією. Це формат тристоронніх переговорів за участі Європейського союзу. Я вважаю, що будь-які інші варіанти зараз містять набагато більше ризиків, аніж вигідних можливостей. Тому що потрібно просто розуміти: те, що ти підписуєш контракт, абсолютно не гарантує тобі його виконання у майбутньому. Ти маєш розуміти, як ти забезпечуєш, або чому сторони, які уклали контракт, будуть добровільно його виконувати, чому всім це вигідно. От я думаю, що нам потрібно шукати такий формат, який був би сталим. І, на нашу думку, єдиним таким сталим форматом може бути довгостроковий контракт, який забезпечує Європі диверсифікацію поставок, а це означає достатні обсяги, і який забезпечує роботу за цим контрактом в рамках європейських правил. Для нас це три принципові речі, за межами яких я собі не уявляю переговорів. Ми можемо говорити в рамках цих переговорів про відстрочення, розстрочення, інші умови. Там сто-п'ятсот різних ідей може бути. Але база, яку ми маємо, яку я тільки що озвучив – вона у будь-якому разі не має змінюватися. Це для нас принципова історія", - деталізував Гончарук.

"Я думаю, що дешевий сир – завжди у мишоловці. Тому, що ми хотіли би і чого прагне Україна? Україна прагне працювати за європейськими правилами. Звичайно, ми будемо шукати можливість для наших споживачів забезпечити мінімальну платіжку. Звичайно, ми будемо шукати можливість забезпечити для нашої промисловості, для нашого бізнесу дешевший ресурс. Але, я вже казав про це, точно не питаннями створення загроз для національної безпеки", - запевнив прем'єр.

"Для всіх нас це питання про національну безпеку. Ми всі свідомо уявляємо, що тут не можна легковажити, що тут потрібно прораховувати всі варіанти наперед. Те, що транзит закінчується – для нас це такий собі таймер, тобто ми розуміємо, що ми не можемо втрачати час. Це означає, що час пришвидшується і маємо діяти. І ми будемо діяти. Тобто ми не боїмося приймати рішення і брати на себе якусь політичну відповідальність. Але до того моменту, поки рішення буде ухвалене, ким би воно не ухвалювалося, а воно, вочевидь, має бути ухвалене з залученням всієї команди, пріоритетом буде не рейтинг політичної популярності, пріоритетом точно буде національна безпека. Повторюся, це питання не стільки про гроші – це питання, в тому числі, про незалежність", - резюмував Гончарук.