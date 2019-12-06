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06.12.19 17:20

"Ми потребуємо більших політичних кроків для відновлення мостів між Росією і Україною", - генсек ОБСЄ Гремінгер

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що останні події в Україні створили вікно можливостей для "відновлення мостів" між Україною і РФ.

"Ми потребуємо більших політичних кроків для відновлення мостів між Росією і Україною", - генсек ОБСЄ Гремінгер

Про це він сказав під час пресконференції після засідання ради міністрів ОБСЄ у Братиславі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Останні події в Україні, за його словами, створили вікно можливостей, яке частково забезпечила в тому числі й ОБСЄ.

"Цей розвиток демонструє одну річ – мости можливо відбудувати, політично і практично і зробити невеликі кроки в напрямку покращення життя людей", - сказав Гремінгер.

"Тепер ми потребуємо більших політичних кроків для відновлення мостів між Росією і Україною, між Росією і Заходом" - заявив він.

Генсек висловив сподівання, що саміт "нормандської четвірки" наступного тижня стане сильним сигналом у досягненні миру на Донбасі.

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