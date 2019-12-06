Учителів української мови підготують для угорських шкіл на Закарпатті, - Новосад

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У рамках робочої поїздки на Закарпаття у нас була зустріч із представниками угорської громади області. Ми знаємо, що уже кілька років тривають суперечки навколо Закону "Про освіту". Сьогодні на зустрічі в Ужгороді ми донесли до представників громади позицію нашого уряду в цьому питанні. Вона полягає у тому, що ми продовжимо впровадження Закону "Про освіту" 2017 року, виконуючи усі рекомендації, які нам дала Венеційська комісія, та спираючись на рішення Конституційного Суду, який визнав закон конституційним," - заявила Новосад.
Вона наголосила, що на цій зустрічі було важливо донести до представників угорської громади дві речі.
"Перша — аби кожна дитина, незалежно від місця проживання, мала доступ до якісної освіти і володіла українською мовою, і ми як держава повинні це забезпечити. Друге — у липні Конституційний Суд дуже чітко сказав, що Закон "Про освіту" є конституційним, і тому повертатися до розмов, що у ньому є якісь обмеження для представників нацменшин в Україні, ми не будемо" - сказала вона.
Новосад зазначила, що наразі урядом продовжується імплементаційний період цього закону до 2023 року, а з 23-го року діти в державних школах з угорською мовою викладання будуть вивчати українську мову у збільшеному обсязі. При цьому їхнє право на навчання рідною мовою зберігається.
Нагадаємо, згідно з висновком Венеціанської комісії від 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати стан мовної статті закону "Про освіту". 14 лютого 2018 року Кабінет міністрів схвалив законопроєкт (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року.
Раніше посол Угорщини Ійдярто заявив, що нова система освіти на Закарпатті призведе до того, що діти ні угорською, ні українською не говоритимуть.