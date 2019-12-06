Венеційська Комісія розглядає судову реформу Зеленського

Під час засідання, зокрема, буде розглянута судова реформа Володимира Зеленського, розпочата з прийняттям скандального законопроекту 1008 щодо діяльності органів суддівського врядування (нині це вже чинний Закон 193-IX від 16.10.2019).

Законом, серед іншого, передбачено "перезавантаження" нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів та скорочення їх кількості вдвічі (з 200 до 100), ліквідацію Вищої кваліфкомісії суддів і створення нової, розширення повноважень Вищої ради правосуддя, пишуть Українські новини, передає Цензор.НЕТ.

Всупереч наполягань міжнародних партнерів, бізнесу та громадськості, парламентарі дали зелене світло реформі, не дочекавшись рекомендацій Венеційської Комісії, які мають бути прийняті сьогодні. У розпорядженні видання опинився проект Висновку (щодо змін в частині правового регулювання діяльності верховного суду та органів суддівського врядування), датований ще 22 листопада.

Венеційська Комісія зазначає, що Україна протягом останніх років здійснила глибоку судову реформу, і впровадження деяких змін ще не завершено. Реформа процесу відбору суддів та новий склад Верховного Суду, на думку Комісії, "помітно покращилися в порівнянні з системою, яка існувала раніше".

Що ж до запропонованих Президентом Зеленським змін, то, на думку Венеційської Комісії "вони є передчасними, оскільки впроваджуються у важливий період оцінювання всіх суддів першої та апеляційної інстанцій, а […] результатом звільнення членів ВККС 7 листопада 2019 року є повне призупинення процедур призначення суддів місцевих та апеляційних судів, що викликає глибоке занепокоєння".

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Також у Венеційської Комісії виникли заперечення щодо скорочення кількості суддів Верховного Суду. "Скорочення кількості суддів призведе до ще більшої затримки розгляду справ і поставить під загрозу функціонування Верховного Суду. Зважаючи на велике навантаження (близько 70 000 справ), Верховний Суд не зможе ухвалювати належним чином обґрунтовані судові рішення протягом розумного строку, що суперечить статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" – зазначено у проекті Висновку Венеційської Комісії. У цьому контексті, Комісія також застерігає Україну в тому, що повторне реформування після виборів є сигналом як для суддів, так і для громадськості, що "перебування суддів Суду на посадах залежить від волі більшості в парламенті. Це створює очевидну загрозу незалежності суддів та ролі судової влади у світлі статті 6 Конвенції", - переконані експерти Комісії.

У підсумку, Венеційська Комісія рекомендує Україні виключити положення щодо скорочення кількості суддів Верховного Суду, а реформу зосередити на судах першої та апеляційної інстанцій.

Нагадаємо, що перші негативні сигнали щодо запропонованих Президентом Зеленським змін в діяльності судової влади, Україна отримала ще на етапі розгляду законопроекту у Парламенті. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "слід уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя". Рада Європи також занепокоєна законом. "У ньому пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проект закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і на пов'язані з цим процедури", - йшлося в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку.

А в день розгляду проекту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Спілка українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів та запровадження процесуальних фільтрів у кодексах".