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06.12.19 17:13

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область відвідав місця дислокації військового підрозділу, який виконує завдання у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 01
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 02

Президент заслухав доповідь про оперативну ситуацію в районі проведення ООС і поспілкувався з військовослужбовцями.

"Ми вдячні вам за вашу велику роботу, за те, що захищаєте нашу рідну землю", - підкреслив Зеленський. Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки - годинники.

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 03

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У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 04
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 05

"Глава держави долучився до святкового обіду з військовими, подивився дитячі малюнки, які їм прислали як привітання, і послухав розповіді про будні на передовій", - йдеться в повідомленні.

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 06

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У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 07
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 08

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