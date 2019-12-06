У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.





Президент заслухав доповідь про оперативну ситуацію в районі проведення ООС і поспілкувався з військовослужбовцями.

"Ми вдячні вам за вашу велику роботу, за те, що захищаєте нашу рідну землю", - підкреслив Зеленський. Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки - годинники.

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"Глава держави долучився до святкового обіду з військовими, подивився дитячі малюнки, які їм прислали як привітання, і послухав розповіді про будні на передовій", - йдеться в повідомленні.

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