Слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.

"Сторона обвинувачення визнала докази, що зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів щодо чотирьох підозрюваних – всіх, хто був учасником тієї трагічної поді", - сообщил он.



Далі підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду. Там оберуть покарання для цих осіб.

Труба вірить, що покарання буде справедливим.



"Дякую слідчим за професійну роботу. Безумовно, життя дитини не повернути, але притягнути винних до відповідальності – наш обов’язок", - підсумував він.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.