Сумнівне майно і низькі професійні якості: 16 із 48 прокурорів не пройшли фінальну частину переатестації

Про це повідомив член кадрової комісії ГПУ Лемен, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за сьогодні 7 із 14 прокурорів не пройшли співбесіди, а всього за тиждень не пройшло 16 із 48 прокурорів.

"Проблеми стандартні: незрозумілі джерела походження коштів щодо майна родичів/друзів, якими користуються прокурорські сім'ї; слабкі професійні якості, які не дозволяють повноцінно реалізуватися в рамках роботи в ГПУ; сумнівні досягнення в науковій галузі за наявності відповідного ступеня", - написав Лемен, додавши, що кількох прокурорів залишили в Генпрокуратурі з проханням підтягнути свій рівень знань.

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Він також дав пораду тим прокурорам, яким ще слід пройти співбесіду: "Не приховуйте реальний стан справ за своїми "поясненнями". Відразу видно, де людина говорить правду і намагається по-справжньому деталізувати ситуацію, а де - просто обманює і маніпулює".

Нагадуємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів стосовно реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.