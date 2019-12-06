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06.12.19 19:15

Смерть волонтера в Бахмуті: поліція перекваліфікувала справу про напад на Мірошниченка

Після смерті волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка, якого наприкінці листопада жорстоко побили на вулиці, поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за даним інцидентом на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Смерть волонтера в Бахмуті: поліція перекваліфікувала справу про напад на Мірошниченка

Про це повідомляє Бахмутський відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція інкримінує підозрюваному умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

В рамках розслідування поліцейські провели огляди місця події, обхід будинків, розташованих поблизу місця злочину. Оперативники і слідчі встановили і відпрацювали відео з камер спостереження, яке долучено до матеріалів кримінального провадження.

Призначено комплекс судових експертиз. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 29 листопада в Бахмуті стався резонансний злочин: внаслідок нападу невідомих важких травм зазнав місцевий волонтер Артем Мірошниченко. Після низки складних операцій він перебував у реанімації. Вчора, 5 грудня, ввечері чоловік помер.

Поліцейські затримали підозрюваного впродовж доби після нападу. Ним виявився місцевий житель, 2003 року народження. Суд відправив його під домашній арешт. Зараз вирішується питання про притягнення до відповідальності іншого неповнолітнього, 2002 року народження, який у момент скоєння злочину був поруч.

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