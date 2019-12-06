Вантажі на ПЗЗ з метою безпеки супроводжують безпілотники, - Веприцький

Безпілотники дозволяють інспектувати вантажі без необхідності розформовувати поїзда і виставляти їх на інші шляхи для комерційного огляду. Це, кажуть в ПЗЗ, позитивно позначається на дільничної швидкості руху поїздів і розвантажує колії на станціях, пише УНІАН.

Регіональний філіал УЗ "Південно-Західна залізниця" продовжує реалізовувати Програму з оптимізації вантажоперевезень. Щоб прискорити та спростити процедуру огляду вантажних поїздів, а також забезпечити належну охорону вантажів, ПЗЗ використовують безпілотники. Дрони не тільки інспектують вантажі, а також патрулюють територію станцій і використовуються для обслуговування інфраструктури залізниці. - Безпека перевезень для нас – один з головних пріоритетів, адже мова йде про довіру клієнтів. ПЗЗ – перевізник з великим покриттям, і наше завдання – надати якісну комплексну послугу. Використовуючи у своїй роботі дрони, ми змогли прискорити процедуру огляду вантажів. Більше не потрібно розформовувати поїзда і виставляти їх на інші шляхи для комерційного огляду. З допомогою безпілотників служба воєнізованої охорони може проінспектувати вагон з повітря. Удосконаливши цей процес, ми змогли прискорити рух поїздів на ділянці, розвантажити колії на станціях і скоротити операційні витрати ПЗЗ, - прокоментував директор регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" Роман Веприцький.

Він також зазначив, що, використовуючи безпілотники для патрулювання території станцій, Південно-Західна залізниця змогла удосконалити приймання та охорону вантажів на шляху прямування, а також запобігти крадіжку вантажів. - Безпілотники фіксують зображення на об'єктах і відправляють їх в режимі онлайн на місце дислокації опергрупи воєнізованої охорони. Камери з якісною оптичною апаратурою, встановлені на дронах, передають зображення високої точності. Вони майже безшумні та практично непомітні, - уточнив голова ПЗЗ. У ПЗЗ зазначають, в основі такого підходу до охорони вантажів – кращий європейський досвід. Використання безпілотних літальних апаратів дає можливість вийти на новий рівень надання послуг вантажовідправникам і більш точно відстежувати їх місця розташування і стежити за збереженням.





