Інтерпол відмовився шукати викрадачів і вбивць кримського татарина Аметова - першої жертви окупації півострова

Про це в коментарі виданню "Українська правда" заявив прокурор Автономної республіки Крим Ігор Поночовний, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратура АР Крим звернулася із відповідним запитом до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Інтерполу для оголошення підозрюваних у міжнародний розшук та виставлення "червоних карток", - пояснив він.

За словами Поночовного, в Інтерполу були свої аргументи для відмови в оголошенні в розшук. Так, в організації послалися "на заборону здійснення будь-якого втручання в діяльність політичного, воєнного релігійного або расового характеру, а також посилаючись на те, що використання каналів і можливостей організації не можливо у справах щодо створення та участі в не передбачених законом збройних формувань".

Нагадаємо, кримський татарин Решат Аметов - перша жертва російської окупації Криму. 3 березня 2014 року вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради міністрів у Сімферополі. Аметов був викрадений з пікету. 16 березня було знайдено його тіло зі слідами тортур.

Прокуратура АРК повідомила, що встановила осіб викрадачів і вбивць Аметова. За даними слідчих, це 2 "бійця" НЗФ "Самооборона Криму" - Олександр Баглюк і Олександр Руденко. Ними керував колишній військовослужбовець ЗС Росії Євген Скрипник.

Усіх трьох підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 КК України, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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