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06.12.19 19:07

Ворог від початку доби 6 грудня провів 10 обстрілів. Травмовано 1 українського воїна, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінським домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 6 грудня провів 10 обстрілів. Травмовано 1 українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також 5 разів обстріляв укріплення Об'єднаних сил:

6 грудня бойового травмування зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".

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