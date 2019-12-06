Ворог від початку доби 6 грудня провів 10 обстрілів. Травмовано 1 українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- двічі неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також 5 разів обстріляв укріплення Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- біля Водяного і Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Миколаївки - зі станкових протитанкових гранатометів.
6 грудня бойового травмування зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".