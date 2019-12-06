Створює підстави для дискримінації нацменшин, - Венеціанська комісія щодо Закону про українську мову

Про це йдеться у висновку Венеціанської комісії, ухваленому під час сесійного засідання у Венеції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної не зміг встановити необхідний у суспільстві баланс між популяризацією української мови та належним рівнем захисту мовних прав національних меншин, вважають члени комісії.

Експерти радять Києву призупинити імплементацію тих положень мовного закону, які вже набули чинності, доти, поки до Верховної Ради не буде подано закон про нацменшини.

"Імплементація закону про державну мову без законодавчих рамок для захисту мовних прав нацменшин може призвести до дискримінації людей, які до них належать", - наголошується у висновку.

Прагнення української влади на законодавчому рівні зафіксувати заходи для просування державної мови є цілком зрозумілим і виправданим, визнають експерти РЄ. Водночас, на їхню думку, мовна політика є надзвичайно складним і чутливим питання в Україні, яке було і може стати у майбутньому джерелом напруги всередині держави та причиною конфліктів з материнськими-державами національних меншин, які проживають на території України.

У Венеціанській комісії звернули увагу, що у кількох важливих сферах застосування державної мови закон дозволяє паралельно використовувати мову нацменшин, при цьому посилаючись на закон про нацменшини. "Проте цей закон все ще не підготовлений", хоча "його варто було б ухвалити одночасно з законом про державну мову, щоб від самого початку забезпечити необхідним баланс", - сказано у висновку.

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Тому експерти РЄ закликають українську владу "переглянути закон про державну мову та підготувати закон про нацменшини, залучивши до консультацій всі зацікавлені сторони, особливо представників національних меншин та корінних народів".

У рекомендаціях українській владі експерти Венеціанки також радять скасувати положення закону про мову, які "передбачають диференційоване ставлення до мов корінних народів, мов національних меншин, які є офіційними мовами ЄС, та мов національних меншин, які не є офіційними мовами ЄС".

Крім цього, Києву пропонують "розглянути можливість скасування механізму санкцій" за порушення норм мовного закону або "принаймні обмежити його лише до порушень у громадській сфері та щодо крайніх випадків".

Експерти також радять вилучити з тексту закону статтю 1.6, у якій йдеться про відповідальність, встановлену за навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах.

Нагадаємо, Верховна Рада VIII скликання 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За нього проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.