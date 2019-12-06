Глава СБУ Баканов обговорив із чиновниками США майбутню "нормандську зустріч"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Сторони обговорили зустріч у "нормандському форматі", яка має відбутися 9 грудня в Парижі.

"Українська сторона активно готується до зустрічі в нормандському форматі. Ми маємо чітку позицію для переговорів", - підкреслив Іван Баканов.

Крім того, вони обговорили питання реалізації запланованої реформи СБУ.

У зустрічі взяли участь заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент і тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор.

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