На прохання Єврокомісії "Нафтогаз" провів переговори з "Газпромом" про врегулювання питань Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що ми готові розглядати можливість отримати газ від Газпрому у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу ($3 млрд).

Ми також готові відкликати свої позовні вимоги у новому арбітражі, але тільки якщо буде укладений довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо Нафтогазу буде компенсовано невиконання Газпромом своїх зобов’язань за поточними контрактами", - зазначив Вітренко.

Виконавчий директор НАК підкреслив конструктивність української позиції: "покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися".

"Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори і розповідати європейцям, як ми сумлінно і добросовісно обговорювали ці питання", - резюмировал он.

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