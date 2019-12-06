Окупанти 3,5 години не випускали кримського татарина з окупованого півострова, йому стало погано

Про це правозахисникам розповів сам Джаферов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність".

За його словами, під час проходження паспортного контролю окупанти відвели його в будку для допиту.

"Провели обшук особистих речей, оглянули телефонну книгу, роздягли до пояса. Почали ставити запитання. На всі запитання я відповідав, телефон розблокував, показав, що мені нема чого приховувати - я добропорядний громадянин. Питали чи ходжу я в мечеть, я відповів, що так. Почали ставити запитання про якихось терористів, Сирію. Я відповів, що нічого такого не знаю і можу лише розповісти те, що бачу кожен день по телевізору. Вони почали подібними запитаннями чинити моральний тиск. Мені стало погано, кажу: давай, відпускай мене. Потім я попросив викликати швидку", - розповів Джаферов.

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З адмінмежі його госпіталізувала швидка допомога. У чоловіка почалися судоми, через які лікарі не змогли зробити йому укол.

Після огляду лікарів у лікарні Джаферов вирушив додому.