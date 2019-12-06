Посольство Великої Британії привітало Збройні сили України з професійним святом

Вітання розміщено на сторінці посольства Великої Британії в Україні в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Посольство Великої Британії в Україні вітає військовослужбовців Збройних Сил України з професійним святом. Велика Британія незмінно підтримує незалежність суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в повідомленні.
У посольстві нагадали, що продовжують надавати Збройним Силам України підтримку через місію Orbital, в рамках якої проводять тренування оборонного характеру.
"Велика Британія вважає за честь працювати поруч із такими сміливими військовослужбовцями і сподівається на збереження тісних зв'язків у майбутньому", - додали в посольстві.