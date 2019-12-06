Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.12.19 19:58

Посольство Великої Британії привітало Збройні сили України з професійним святом

У посольстві заявляють, що раді забезпечувати підтримку і підготовку ЗСУ через місію Orbital, у рамках якої проходять тренування оборонного характеру.

Посольство Великої Британії привітало Збройні сили України з професійним святом

Вітання розміщено на сторінці посольства Великої Британії в Україні в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство Великої Британії в Україні вітає військовослужбовців Збройних Сил України з професійним святом. Велика Британія незмінно підтримує незалежність суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в повідомленні.

У посольстві нагадали, що продовжують надавати Збройним Силам України підтримку через місію Orbital, в рамках якої проводять тренування оборонного характеру.

Читайте також: Зеленський на Донбасі присвоїв почесні найменування бойовим підрозділам. СПИСОК

"Велика Британія вважає за честь працювати поруч із такими сміливими військовослужбовцями і сподівається на збереження тісних зв'язків у майбутньому", - додали в посольстві.

Посольство Великої Британії привітало Збройні сили України з професійним святом 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100