Посольство Великої Британії привітало Збройні сили України з професійним святом

Вітання розміщено на сторінці посольства Великої Британії в Україні в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство Великої Британії в Україні вітає військовослужбовців Збройних Сил України з професійним святом. Велика Британія незмінно підтримує незалежність суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в повідомленні.

У посольстві нагадали, що продовжують надавати Збройним Силам України підтримку через місію Orbital, в рамках якої проводять тренування оборонного характеру.

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"Велика Британія вважає за честь працювати поруч із такими сміливими військовослужбовцями і сподівається на збереження тісних зв'язків у майбутньому", - додали в посольстві.