Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет

Про це розповів перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Антон Колумбет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас більш як 369 тисяч учасників бойових дій – і десь 50 тисяч із них перебувають на житловому обліку. Плюс мільйон внутрішньо переміщених осіб – а це близько 400 тис. сімей, що теж потребують житла", - каже Колумбет.

За його словами, кошти на програму пільгового іпотечного кредитування для ветеранів та ВПО знайшлися буквально на одному з останніх засідань уряду в результаті перерозподілу – і до кінця року треба їх використати.

"Відповідну постанову прийняли в середу 27 листопада, а вже в понеділок почався прийом заяв. Зазвичай такі процеси по пів року готуються, а тут – усі поспішали, як могли. Кінець року, а ще ж попереду – збір документів. Дуже прикро, що виникла "штовханина", але нічого не вдієш. Вона свідчить про те, що подібні програми користуються попитом, ми на правильному шляху. Зацікавленість людей доведена, лишилося довести ефективність інструменту. Бюджетний процес – це дискусія, і коли отримаємо перші результати (люди почнуть повертати кредити), ми вступимо в цю дискусію", - розповів чиновник.

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За його словами, уже зрозуміло, що заявників буде більше, ніж є грошей, але це не значить, що люди залишаться за бортом.

"Їхні заяви будуть у прозорих електронних реєстрах, і якщо цьогорічний експеримент буде успішний, набір заяв стане постійним", - додав він.

За його словами, експеримент пільгового іпотечного кредитування заплановано вперше.

"І цю програму критикували — мовляв, є ризики корупційного відбору учасників, та й не популярна в Україні іпотека. Але електронний реєстр буде відкритий, кожен може бачити своє місце в черзі. Іпотечні кредити в Україні дійсно дорогі, бо банки закладають у них ризики неповернення коштів. Тому мусимо довести, що попит на них є, і механізм ефективний, гроші повертатимуть. А далі можна про подальше фінансування з Мінрегіоном говорити", - вважає Колумбет.

Він роз’яснив: "Процедура така. Зібрали заяви, потім спецкомісія при фонді Держмолодьжитло обере конкурсантів, їм дадуть повний перелік необхідних документів. Далі комісія проводить перерахунок квадратних метрів, на які може претендувати родина, їх перетворюють у суму. Учасник обирає об’єкт, приносить договір купівлі-продажу – і йому перераховуються кошти. Відмовити можуть тільки тим, хто спробує обдурити систему. Подасть заяву, маючи власне житло. Через реєстр прав на нерухоме майно все це легко виявити".

У відповідь на запитання, що за 100 млн грн можна купити лише 100 або 150 квартир, тож як комісія обиратиме щасливчиків, Колумбет сказав: "По даті та часу подання заяви. Комісія просто виконає технічну роботу, від неї нічого не залежить. "Зрада" тут тільки одна — недостатність фінансування. Але це краще, ніж нічого не робити взагалі".

За його словами, наразі в міністерстві займаються пошуком альтернативних варіантів. Наразі працює тільки 719-та постанова Кабміну, за якою безкоштовно отримують житло родини загиблих та ветеранів з інвалідністю 1-2 групи, та 280-та, що стосується учасників бойових дій, які одночасно є і внутрішньо переміщеними особами.