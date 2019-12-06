Студенти згорілого в Одесі коледжу відновлять навчання 9 грудня - Міносвіти

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Міністерства освіти і науки в Фейсбуці.

"Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який постраждав від пожежі, відновлять навчання вже з понеділка, 9 грудня 2019. Для цього надано приміщення та аудиторії за ініціативою Ради директорів коледжів області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, освітній процес відбуватиметься в аудиторіях Одеського фінансово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, а також - в іншому корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Героїв Крут, 19.

У МОН інформують, що в приміщенні коледжу, де сталася пожежа, досі працюють рятувальники, поки відомо про чотирьох загиблих, доля 11 осіб залишається невідомою.

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Також у МОН висловили співчуття сім'ям загиблих і всім постраждалим від пожежі.

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано, однак станом на ранок четверга так і не ліквідовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок пожежі в одеському коледжі станом на 6:00 четверга загинула одна студентка, 14 осіб вважаються зниклими безвісти, з них п'ять студентів, 27 постраждалих госпіталізовано.

Правоохоронці 5 грудня підтвердили виявлення тіла жінки під уламками конструкцій згорілого корпусу коледжу і поінформували, що загалом зафіксовано 31 постраждалого внаслідок НП.

У Нацполіції також зауважили, що поліцейські встановили місцезнаходження жінки, з якою було втрачено зв'язок і вона вважалася зниклою: "Зараз з нею все гаразд".

"Пошук 13 осіб триває", - додали у відомстві.

Пізніше було оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються".