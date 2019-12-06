Харківського курсанта Биченка, який відвів від населених пунктів падаючий навчальний літак, нагороджено орденом "За мужність" III ступеня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На початку липня цього року Олексій відзначився героїчним вчинком, коли відвів від населених пунктів літак, у якого зупинився двигун і він почав падати, а сам катапультувався з критично малої висоти.

Нагороду курсанту вручили під час урочистих заходів до Дня Збройних Сил України.

Нагадаємо, 2 липня на території Чугуївського військового аеродрому під час навчальних польотів упав літак Л-39. Зокрема, за даними Міноборони, виникла позаштатна ситуація, про яку пілот повідомив керівництву польотів, і було прийнято рішення про катапультування. Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що стан його здоров'я задовільний. Літак, що впав у полі зайнявся. За попередніми даними, падіння сталося через відмову двигуна.

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