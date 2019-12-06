Фуру з партією контрабандних сигарет, вартістю 5 млн грн, затримали на Волині, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що житель сусідньої країни організував механізм контрабанди сигарет на територію України. Він приховував тютюнові вироби серед вантажів, що ввозяться в нашу країну на адресу підприємства, яке є одним із найбільших постачальників сировини для виготовлення меблів.

Під час операції правоохоронці зупинили в Турійському районі Волині фуру, яка в'їхала в Україну через пункт пропуску "Городище" Рівненської області. За документами водій переміщав вантаж деревостружних плит. Під час огляду автомобіля співробітники СБУ виявили 130 тис. пачок сигарет іноземного виробництва, прихованих у порожнинах, спеціально обладнаних серед вантажу.

За попередньою оцінкою, вартість виявлених тютюнових виробів становить понад 5 млн гривень.

За інформацією спецслужби сигарети транзитом через нашу країну ділки планували переправити до країн ЄС. Тривають слідчо-оперативні дії за ст. 204 Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабандної діяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чернівецька митниця виявила 200 тис. пачок сигарет на 5,5 млн грн у рулонах паперу, які везли з РФ у Румунію. ФОТОрепортаж