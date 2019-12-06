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06.12.19 23:18

У Богданівці демонтували останні фортифікаційні споруди, - ООС

На ділянці розведення №3 у районі населеного пункту Богданівка Донецької області закінчився демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення.

У Богданівці демонтували останні фортифікаційні споруди, - ООС

Про це повідомили в пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, о 12.00 закінчилися практичні заходи демонтажу фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що загалом було демонтовано 10 бліндажів та 28 допоміжних споруд. Крім того, рятувальники вилучили 244 вибухонебезпечні предмети.

"Завтра почнеться верифікація представниками СММ ОБСЄ результатів завершення процесу розведення сил і засобів", - додали в пресслужбі.

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