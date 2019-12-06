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06.12.19 22:04

Під час живого спілкування з Путіним хочу побачити готовність припинити війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що хотів би під час живого спілкування з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним побачити готовність припинити війну на Донбасі, якщо вона дійсно є.

Під час живого спілкування з Путіним хочу побачити готовність припинити війну, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Свободи слова з Савіком Шустером.

"Найголовніше, мені дуже важливо... Я така людина, дуже sensitive (чутлива). Ми говорили з президентом Російської Федерації, коли повернули моряків, говорили з ним по телефону, але це телефонна розмова. Я хочу побачити людину, і я хочу привезти з "Нормандії" (зустріч у Парижі в "нормандському форматі") розуміння і відчуття, що справді всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну", - сказав Зеленський.

Глава Української держави зазначив, що він "це точно зможе зрозуміти за столом (переговорів)".

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