Німеччина почала розслідування проти "Петрова" і "Боширова"

Про це повідомляє в п'ятницю німецький журнал Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Згідно з отриманою журналістами інформацією, ймовірні агенти російської військової розвідки Олександр Мішкін (псевдонім "Петров") і Руслан Чепіга (псевдонім "Боширов") у 2014 році провели три дні в Німеччині, зупинившись у районі Франкфурта-на-Майні.

Крім того, в німецькому виданні і розслідувальній платформі Bellingcat вважають, що командир секретного підрозділу ГРУ 29155, ймовірно, мав контакти в ФРН. Цю групу пов'язують як із замахом на Скрипалів, так і з іншими нападами на супротивників Кремля в Європі.

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Зокрема, німецькі слідчі органи перевіряють підозри в можливій причетності державних органів Росії або Чечні до організації вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, застреленого 23 серпня в берлінському парку Малий Тіргартен. Вбивцю затримали. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова.

3 грудня портал журналістських розслідувань The Insider повідомив, що "Вадим Соколов" - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого Росія оголошувала в розшук через Інтерпол у 2014 році. 6 грудня The Insider оприлюднив другу частину розслідування про Красикова. Стверджується, що він служив у спецназі ФСБ "Вимпел" і разом із двома напарниками з "Вимпелу" брав участь ще як мінімум у двох замовних убивствах - у Москві і Костомукші.

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Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

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5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.