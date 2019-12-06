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06.12.19 22:45

"Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що українська сторона на зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) на початку вересня підписала не саму "формулу Штайнмаєра", а було узгоджено її текст і вона буде імплементована в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) тільки після проведення там місцевих виборів у належних умовах.

"Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

"Ми підписали не "формулу Штайнмаєра", а погодили текст "формули Штайнмаєра", тому що вона буде імплементована в закон про "особливий статус"(ОРДЛО) тільки після того, як ми розуміємо, якщо будуть виведені всі війська, буде роззброєння незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях. Тобто коли буде безпека, тоді почнуться вибори, і тоді буде імплементована "формула Штайнмаєра", - сказав Зеленський.

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