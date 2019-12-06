Росія блокує в ОБСЄ будь-яку заяву, яка засуджує агресію проти України, - представник США Гілмор

Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час пресконференції у п’ятницю за результатами 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати серйозно занепокоєні щодо невиконання деякими державами своїх зобов'язань у рамках ОБСЄ. По суті, є лише одна держава – Росія – яка несе головну відповідальність за неспроможність просунутися у виконанні положень Гельсінського заключного акта та Паризької хартії", - заявив посол.

Американський дипломат зазначив, що Росія не виконує положення Гельсінкського акту, яким по суті було закладено основи ОБСЄ. І прикладами, проявом цього є агресія проти України, Грузії, порушення прав людини тощо. Власне, це проявляється і в блокуванні заяви по Україні, оскільки Росія користується принципом консенсусу в Організації і не дає іншим учасникам висловитися і засудити порушення міжнародного порядку.

"І ми це спостерігаємо щороку тут, на Раді міністрів ОБСЄ. Росія блокує будь-які спроби інших держав-учасниць зробити заяву щодо України. Так само Росія блокує будь-які зусилля ОБСЄ щодо створення українсько-російської спостережної місії на кордоні, яка б запобігла незаконному перевезенню боєприпасів чи незаконній контрабанді через кордон", - заявив голова місії США при ОБСЄ.

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