У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я точно говоритиму про кордон. У нас, скажу вам чесно, інший план щодо кордону, яким чином це передається, як і коли Україна контролює свій кордон із Російською Федерацією", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи хоче українська сторона змінити, принаймні, в цій частині мінські угоди, президент сказав: "Чесно кажучи, не готовий зараз вам відповідати так на це запитання".

"Тому що це може вплинути зараз просто на можливість... хтось може зірвати просто зустріч у "нормандському форматі". Я не готовий зараз ризикувати можливістю цієї важливої ​​для України зустрічі", - підкреслив Зеленський.

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