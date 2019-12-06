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06.12.19 23:59

У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона має свій, "інший план" передачі їй контролю над кордоном із РФ на Донбасі, але поки він вирішив не вдаватися в подробиці.

У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я точно говоритиму про кордон. У нас, скажу вам чесно, інший план щодо кордону, яким чином це передається, як і коли Україна контролює свій кордон із Російською Федерацією", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи хоче українська сторона змінити, принаймні, в цій частині мінські угоди, президент сказав: "Чесно кажучи, не готовий зараз вам відповідати так на це запитання".

"Тому що це може вплинути зараз просто на можливість... хтось може зірвати просто зустріч у "нормандському форматі". Я не готовий зараз ризикувати можливістю цієї важливої ​​для України зустрічі", - підкреслив Зеленський.

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