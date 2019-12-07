Продовження закону про особливий статус Донбасу залежить від результатів зустрічі "нормандської четвірки", - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Президент України сказав, що готовий вносити зміни до Конституції України, але лише в рамках децентралізації, і "зовсім не боїться" повторення ситуації 2015 року, коли після голосування в першому читанні за законопроєкт тодішнього президента Петра Порошенка про зміни до Конституції в частині децентралізації почалися зіткнення біля Ради і загинули чотири співробітники Нацгвардії.

Зеленський також нагадав, що так званий закон про "особливий статус" ОРДЛО є і діє до 31 грудня. "Чи продовжувати цей закон і голосувати у Верховній Раді, це можна лише після повернення з "Нормандії". Якщо ми побачимо, що є якісь важливі кроки назустріч один одному, то справді ми будемо говорити про цей закон", - зазначив він.

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